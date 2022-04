Epatite acuta nei bambini, la circolare del Ministero della Salute

In un documento firmato da Giovanni Rezza, si sollecita la segnalazione di ogni caso che risponda anche solo parzialmente a questa definizione e si danno alcune indicazioni su come procedere. L'origine resta sconosciuta ma "non è stato identificato alcun legame col vaccino anti-Covid". Lopalco: "Non c'è nulla di misterioso. Si tratta di un'epatite con causa da accertare"

Il ministero della Salute ha emanato una circolare in cui sollecita la segnalazione di ogni eventuale caso di epatite acuta da causa non nota nei bambini e dà alcune indicazioni alle autorità sanitarie su come procedere. Secondo quanto si apprende, al 22 aprile ci sono state 11 segnalazioni in Italia e i pazienti sono stati individuati in diverse Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto). Solo due casi sono confermati e, ad uno giudicato "possibile", è stato eseguito un trapianto. Nella circolare, il ministero riferisce anche che "una positività per Adenovirus o per SARS-CoV-2 è stata per ora riportata solo in 2 casi sospetti".

Le indicazioni

Nella circolare, il Ministero raccomanda "volendo privilegiare sensibilità rispetto a specificità, di valutare ed eventualmente segnalare anche i casi parzialmente rispondenti alla definizione di caso. Si raccomanda altresì di prevedere in ogni caso la conservazione dei campioni biologici per consentire ogni altro eventuale accertamento ritenuto necessario". Nel documento, si chiede poi di "dare massima diffusione tra i Pediatri di Libera Scelta (PLS), i Medici di Medicina Generale (MMG) e le strutture di assistenza ospedaliera e territoriale, delle informazioni disponibili e aggiornate inerenti i suddetti casi in modo da sensibilizzare i medici su ogni potenziale caso sospetto" e di "effettuare un approfondimento epidemiologico e di laboratorio sui casi sospetti identificati, anche quando non pienamente rispondenti all'attuale definizione di caso provvisoria, indagando ad esempio su eventuali familiari sintomatici o nel proprio ambiente di vita". Dato che in due casi sospetti è stata poi rilevata la positività per Adenovirus o Sars-CoV-2, il Ministero sottolinea inoltre che "è necessario intraprendere la caratterizzazione genetica dei virus per determinare eventuali associazioni tra i casi".



Le possibili cause

L'origine di queste epatiti resta ancora sconosciuta, ma nella circolare il Ministero ha fatto un punto su ciò che sappiamo finora. Il documento chiarisce che "non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti COVID-19 e un questionario somministrato ai casi, su alimenti e abitudini personali, non ha identificato alcuna esposizione comune". E ancora: "Sebbene le indagini di laboratorio abbiano escluso in tutti i casi un'eziologia virale di tipo A, B, C, D ed E, le autorità sanitarie del Regno Unito considerano l'ipotesi infettiva la più probabile, dato il quadro epidemiologico e le caratteristiche cliniche dei casi. Tuttavia sono state avviate, e sono tuttora in corso, anche indagini tossicologiche".