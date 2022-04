Segnalati in Lombardia due bambini con epatite sconosciuta

La segnalazione di due bambini con epatite a eziologia ignota è stata trasmessa dall'assessorato al Welfare di Regione Lombardia al Ministero della Salute. Attualmente ricoverati in osservazione, i due bambini non sono in pericolo di vita. Nelle scorse ore un altro caso di sospetta epatite acuta pediatrica di origine sconosciuta è stato segnalato a Prato, il bimbo di 3 anni è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Rezza: “Si sta indagando in maniera approfondita”

Anche in Italia dopo le segnalazioni di epatiti acute da causa non nota "si sta indagando in maniera molto approfondita", ha detto è il direttore per la prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. "In Europa e in particolare nel Regno Unito sono arrivate diverse segnalazioni di casi di epatite acuta da causa non nota, soprattutto fra bambini sotto i 10 anni. A seguito di queste segnalazioni il Ministero della Salute già dal 14 aprile si è prontamente attivato per aggiornare e informare le regioni e per sollecitare a segnalare i casi sospetti che aderissero alla definizione di caso fatta dall'OMS"