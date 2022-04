9/10 ©Ansa

Bisogna quindi evitare di somministrare ai bambini farmaci a casa che si possono rivelare inutili: “La cura per l’epatite non è specifica - ribadisce Maggiore - Non dimentichiamo che quando è in corso un’epatite nei bambini, in genere il fegato che viene danneggiato ha però la grossa capacità di rigenerarsi. Ma bisogna dargli il tempo”