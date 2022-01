1/13 ©Ansa

Sette giorni di isolamento, senza tampone alla fine, per i positivi al Covid-19 vaccinati e asintomatici. Chi è senza sintomi, inoltre, potrebbe non essere più considerato nella conta quotidiana dei contagi. Lo chiedono i presidenti delle Regioni al governo, per uscire da un sistema appesantito -anche burocraticamente - dai numeri record dei casi di infezione. C’è anche chi si spinge più in là: la Lombardia chiede di eliminare dal conteggio dei ricoverati per Covid le persone ospedalizzate per altre patologie che, in un secondo momento, risultano positive al virus

GUARDA IL VIDEO: Covid, cosa prevede l'autosorveglianza