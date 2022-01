Secondo i dati Fiaso di un'indagine condotta su 6 ospedali, risulta che il 66% dei pazienti ricoverati è contagiato dal virus, mentre il restante 34% è ricoverato per altre patologie e ha anche un tampone positivo. Sempre fra i ricoverati, l'86% è non vaccinato o vaccinato da più di 4 mesi, mentre il restante 14% ha già ricevuto il booster. Tra gli over 80 1 su 6 è poco protetto