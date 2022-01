Scuola, pochi giorni al rientro in aula. Dad e quarantena: le ipotesi

10/12 ©Ansa

Oltre ai protocolli per le quarantene degli studenti e la messa in sicurezza degli istituti si discute anche se sia il caso di riaprire o meno le scuole in un momento segnato da un esponenziale aumento dei casi Covid. Si dice sicuro del rientro in aula il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Più dubbioso il governatore del Veneto Luca Zaia (in foto): "Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio", ha detto in un’intervista al Corriere della Sera