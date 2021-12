Secondo i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità, l’incidenza è più che raddoppiata da 351 a 783 per 100mila abitanti. Sale l’occupazione delle terapie intensive (da 10,7 a 12,9) e delle aree non critiche (da 13,9 a 17,1). Rischio alto in 2 Regioni/Pa, moderato in 18