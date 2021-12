6/12 ©Ansa

La Liguria rischiava la zona arancione. Il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, il 30 dicembre ha però spiegato: "Da decreto, la valutazione della soglia di occupazione dei posti letto in terapia intensiva da pazienti Covid avviene oggi e oggi abbiamo il 19,6% di occupazione, ovvero al di sotto della soglia (20%) che decreterebbe l'ingresso in zona arancione. Per quanto riguarda la media intensità, l'occupazione dei posti letto è al 28,4%, quindi anche qui al di sotto del 30% che è la soglia per l'ingresso in zona arancione"

IL BOLLETTINO DEL 30 DICEMBRE