Covid, mappa Ecdc: tutta l'Italia risulta in rosso o rosso scuro

La quarta ondata di contagi da coronavirus non si arresta in tutta Europa. A testimoniarlo anche l’ultimo aggiornamento della mappa epidemiologica dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, grazie alla quale è possibile classificare le zone a maggiore o minor rischio di diffusione del Covid-19. L'Italia, considerando nello specifico la situazione interna, viene segnalata tutta in rosso o in rosso scuro. E’ questa la fotografia sull'andamento relativo ai nuovi casi, aggiornata proprio nelle scorse ore. Anche le tre Regioni rimaste in giallo la settimana scorsa, ovvero Sardegna, Molise e Puglia, sono adesso passate in rosso, al pari di Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata. Tutte le altre, ad oggi, risultano essere in rosso scuro.