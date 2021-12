3/17

Innanzitutto bisogna capire chi è che in caso di contatto con una persona risultata positiva a Covid-19 deve considerarsi "a basso rischio”. Secondo la circolare, ”per contatto a basso rischio, come da indicazioni Ecdc", Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, "si intende: una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19 ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti

Da Cdm ok azzeramento quarantena per vaccinati con booster, Super Green pass per trasporti