10/10 ©IPA/Fotogramma

Caso particolare è, invece, quello del Friuli-Venezia Giulia dove l'alto numero di prof non vaccinati rischia di compromettere il normale svolgimento delle lezioni nei prossimi mesi. "In alcuni istituti - è l'allarme dei presidi locali - si raggiungono punte di professori no vax fino a oltre il 10%, dal 15 dicembre in poi, quando scatterà l'obbligo, la vera emergenza potrebbe essere quella di non trovare supplenti, quindi di non poter garantire il diritto allo studio per mancanza di personale"