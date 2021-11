La Campania chiede al governo un mese di stop delle lezioni in presenza. In Lombardia gli istituti in quarantena, nelle ultime due settimane, sono triplicati: si è passati da 370 a 902 classi tra il 7 e il 21 novembre. In Veneto, da settembre a oggi, sono 13.189 gli alunni e 800 i docenti che sono andati in isolamento per aver avuto contatti con persone positive. Il punto della situazione