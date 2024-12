Treviso, rissa tra giovani: gravissimo 22enne ferito al collo

L'episodio è accaduto intorno alle 22 di questa sera in via Castelmenardo, nel centro della città e sarebbero coinvolti circa dieci giovani, tra cui tre ragazzine minorenni

La rissa è scoppiata questa sera intorno alle 22 n via Castelmenardo, nel centro di Treviso. Un ragazzo italiano è stato colpito al collo, all’altezza della giugulare, con un coccio di bottiglia raccolto da terra. Immeditamente ricoverato in ospedale, ha perso molto sangue e versa in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti circa dieci giovani. La Squadra Mobile della questura di Trevisosta indagando e avrebbe già identificato e fermato i ragazzi che hanno preso parte alla rissa.

Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata per motivi legati a degli stupefacenti, i fermati sarebbero tutti stranieri di seconda generazione non residenti in città, e tra di loro ci sarebbero almeno tre ragazzine minorenni.