Super Green Pass e obbligo vaccinale, tutte le date del nuovo decreto

Il governo ha approvato nuove misure per contenere la pandemia di Covid, anche in vista delle festività natalizie. Dal prossimo mese si apre alla terza dose per tutti gli over 18 e si introduce l’obbligo di immunizzazione per alcune categorie, fra cui gli insegnanti e le forze di polizia. Al via anche la “super certificazione verde”, che escluderà i non immunizzati da alcune attività in zona bianca, gialla e arancione