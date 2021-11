Scuola, le nuove regole per la quarantena: scatta con tre positivi

6/17 ©Ansa

Ad oggi la regola generale prevede che se viene trovato uno studente positivo venga messa in quarantena tutta la classe. L’isolamento dura sette giorni per i vaccinati, dieci per i non vaccinati. Dopo il periodo di quarantena, viene fatto il tampone per poter essere riammessi in classe

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta