3/10 ©Ansa

In questa direzione, il ministero prevede anche il potenziamento del corpo ispettivo, come sostegno alle scuole e alla loro autonomia. Bene la valutazione e la "meritocrazia", ma non con l'Invalsi, mettono le mani avanti i sindacati

Scuola, allarme Cisl: "Migliaia di supplenti rinunciano"