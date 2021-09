6/13 ©IPA/Fotogramma

PIANI E PROVE DI EMERGENZA - I dati migliorano se si guarda al documento di valutazione dei rischi, presente nel 78% delle scuole, e al piano di emergenza (79%), anche se - fa notare il report - gran parte degli istituti non li ha aggiornati in seguito alla riorganizzazione degli spazi per fronteggiare la pandemia da coronavirus. Così non sono state effettuate le prove di emergenza legate ai rischi di alluvioni e terremoti

IL REPORT DI CITTADINANZATTIVA