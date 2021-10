4/10

Augusta è isolata, perché gli ingressi della città sono bloccati per allagamenti in entrata ed in uscita e non è possibile intervenire al momento con le pompe idrovore. Per poter accedere alla città è necessario usare strade alternative (in foto Contrada Monasteri, Floridia, Siracusa)

Maltempo a Catania, allagate le strade e piazza Duomo