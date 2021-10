Decreto Trasporti, arriva stretta sull’uso dei monopattini elettrici

10/10 ©Ansa

Previsto poi l'arrivo di una commissione per la concessione autostradale dell'Autobrennero, per esplorare ipotesi alternative alla gara. Importanti anche le misure in favore dei disabili, che potranno non pagare le strisce blu (come già avviene in alcune città) ma che avranno anche semplificazioni per ottenere le agevolazioni fiscali previste. Della Lega un emendamento che estende anche ai trattori la possibilità di essere considerati veicoli storici o da collezionisti