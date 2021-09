Troppi monopattini in città, Oslo riduce il numero dei mezzi green

Dopo aver impartito una forte spinta alla micromobilità, il comune di Oslo ha deciso di ridurre il numero di monopattini in città, portandoli da quasi 25.000 a 8.000, tagliando così la flotta presente nel territorio. L'amministrazione comunale ha anche stabilito un nuovo regolamento per la circolazione notturna dei monopattini che prevede il divieto notturno di utilizzo tra le 23:00 e le 5:00 del mattino. Decisione che non è piaciuta alle principali società di mobilità Tier, Voi e Ryde che hanno presentato presentato. in tribunale, ma senza successo Tier, Voi e Ryde hanno portato il Comune di Oslo in tribunale per la questione del limite massimo di 8.000 monopattini per impugnare la decisione dell'amministrazione locale. Dopo che il tribunale ha ritenuto accettabile il nuovo regolamento del comune, il nuovo limite massimo si applicherà a cominciare da venerdi' di questa settimana. Ogni azienda potrà ora avere 667 monopattini in funzione. I manager delle aziende lamentano l'impatto economico di questa decisione, in assenza di risultati definiti sufficienti. La notizia arriva in un momento in cui a livello globale si sta valutando l'impatto dei sistemi di micromobilità sulla sicurezza e la vivibilità delle metropoli.