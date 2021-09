Cts: ok ad aumento capienze. Salvini: “Apriamo tutto”

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il suo parere favorevole all’aumento delle capienze per lo sport e lo spettacolo. Sarà ora il governo a decidere in che modi e tempi tradurre le indicazioni degli esperti in un provvedimento di legge. Il leader della Lega: “La nostra richiesta è di riaprire tutto per tutti”. Critico Michele Placido: “In teatri, cinema e sale da concerto sono rarissimi i casi di contagio. Vorrei organizzare uno sciopero di attori, registi, maestranze”