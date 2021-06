7/9 ©Ansa

L'unico precedente di polizia a carico dell'uomo era del maggio 2020 per un'aggressione ai danni della madre. In seguito a quell'episodio fu portato in ospedale per un Tso dove rimase però solo un giorno. Ai carabinieri, inoltre, non risulta che l'uomo fosse in cura né che fosse uscito recentemente da un centro di salute mentale, come riferito da alcuni residenti. L'uomo, dicono le fonti, viveva con la madre e non aveva rapporti con altre persone da tempo