Strage Ardea, l'autopsia: i due bambini uccisi da un colpo ciascuno

Sono stati raggiunti da un solo colpo di pistola ciascuno Daniel e David Fusinato, i due bambini uccisi domenica 13 giugno ad Ardea, in provincia di Roma (LE IMMAGINI). E' quanto emerge dai primi risultati delle autopsie svolte nel pomeriggio di ieri presso l'istituto di medicina legale di Tor Vergata. L'esame autoptico ha confermato che il più grande dei due bambini, di dieci anni, è stato colpito al petto, il più piccolo, di appena cinque anni, alla gola. Domani verrà svolta l'autopsia sul corpo del killer Andrea Pignani, per il quale verranno svolti anche gli accertamenti tossicologici.

I funerali dovrebbero tenersi tra domani e venerdì, quello dei bimbi ad Ostia.

Le indagini

Intanto le indagini dei carabinieri proseguono. Sequestrati computer e cellulare di Pignani, l'ingegnere informatico che domenica mattina ha premuto il grilletto più volte nel comprensorio di Colle Romito in riva al mare. Verranno effettuate verifiche per stabilire se ci siano all'interno elementi utili, se ad esempio l'uomo abbia avuto qualche contatto pregresso. Poco più di un anno fa, nel maggio 2020, dopo una lite con la madre in cui l'avrebbe minacciata con un coltello Pignani fu portato all'ospedale dei Castelli di Ariccia e sottoposto a "consulenza psichiatrica" per uno "stato di agitazione psicomotoria". A quanto emerso dagli accertamenti degli investigatori fu dimesso la mattina successiva con una diagnosi di "stato di agitazione - paziente urgente differibile che necessita di trattamento non immediato" e fu affidato al padre. Rimane al vaglio la posizione della madre dell'ingegnere per quanto riguarda la mancata denuncia della pistola di proprietà del marito che non fu denunciata alla sua morte, avvenuta nei mesi scorsi. La donna rischia l'accusa di detenzione abusiva di armi.

I carabinieri stanno accertando anche l'eventuale presenza di telecamere che possano aver ripreso quegli istanti o inquadrato il killer lungo il tragitto.