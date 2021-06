Sparatoria in strada ad Ardea: morto un anziano e due bimbi

Due bimbi e un anziano sono morti in una sparatoria avvenuta in strada, in via degli Astri, ad Ardea, vicino a Roma. A sparare sarebbe stato un uomo che si è allontanato dal luogo, il sospettato è stato poi individuato dagli investigatori e si è barricato in un appartamento ad Ardea. Molte le chiamate arrivate al 112 che ha attivato i soccorsi, sul posto sono giunti i carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia.

Il sindaco di Ardea: “Pare che tutto sia nato da una futile lite"

"Sono stato sul posto e la situazione in questo momento è sotto il controllo delle forze dell'ordine. Mi rattrista enormemente quanto è successo. Tutte le persone coinvolte sono residenti del consorzio, compresa la persona che ha sparato. Ho fornito tutte le indicazioni necessarie ai carabinieri, spero che venga preso al più presto", ha detto all'ANSA il sindaco di Ardea, Mario Savarese. "Pare che il tutto sia nato da una futile lite", ha sottolineato.