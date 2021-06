Europei, Immobile: "Dedicato ai due angeli di Ardea"

Così l'attaccante della Nazionale, autore del terzo gol: "Ci stringiamo attorno alla famiglia, se avessimo potuto, avremmo voluto partecipare ai funerali. Stiamo ancora a raccontare cose che non devono succedere"

Oltre a Locatelli, anche Immobile è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'Italia sulla Svizzera. "Ci tengo a dedicare questa vittoria, insieme a tutti i miei compagni, ai due angeli di Ardea, Daniel e David", le parole dell'attaccante della Nazionale, che ha voluto esprimere il dolore per la morte dei due bambini uccisi insieme con un passante alla periferia di Roma, domenica scorsa. "Ci stringiamo attorno alla famiglia, se avessimo potuto, avremmo voluto partecipare ai funerali. Stiamo ancora a raccontare cose che non devono succedere. Ed è doveroso mandare un abbraccio ovunque essi siano: è un lutto devastante e quello che potevamo fare in campo lo abbiamo fatto".