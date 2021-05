Davide Astori, inaugurato murales di 240 mq in suo ricordo a Firenze

4/10

Rosk si è detto "felice e onorato di aver realizzato un'opera così importante per Firenze e per le persone vicine a Davide". "I ricordi di Astori - le parole del sindaco Dario Nardella - non sono solo quelli in campo ma anche fuori. Lo vedevo spesso in città, sempre sorridente, un ragazzo straordinario". "I valori umani che ha testimoniato Astori li sentiamo come parte della nostra identità", il commento del presidente della Toscana Eugenio Giani