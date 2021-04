3/15 ©Getty

L’altissima prevalenza della variante inglese, emersa dal report dell’Iss, “è una brutta notizia per le ospedalizzazioni e purtroppo sulla mortalità, ma se riusciamo come sembra a ingranare con le vaccinazioni non è così brutta la notizia, visto che questa variante risponde ai vaccini”, ha detto a Sky TG24 Guido Rasi, microbiologo ed ex direttore esecutivo dell'Ema, l'agenzia europea per i medicinali. “Bisogna stare attenti alle varianti sudafricana e brasiliana, verso le quali i vaccini sembrano meno efficaci”, sottolinea poi Rasi

Covid, Guido Rasi a Sky TG24: "La variante inglese è coperta dai vaccini"