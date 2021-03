10/14 ©Getty

ALTO ADIGE - In Alto Adige individuati nei giorni scorsi altri 10 casi di variante sudafricana, rilevati in gran parte nei comuni già coinvolti a cui si aggiunge il comune di Sluderno. Intanto la Giunta provinciale ha definito le norme per fronteggiare l'emergenza Covid fino a dopo Pasqua. “La situazione in terapia intensiva resta critica", aveva spiegato il governatore Kompatscher, dicendo che fra le cause di questa situazione ci sono le varianti inglese e sudafricana