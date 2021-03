3/6

La Regione guidata da Attilio Fontana passa gradualmente in arancione e poi in giallo, dal 13 dicembre. Ma il giallo dura poco, perché dal 21 dicembre entrano in vigore le misure rafforzate pensate per limitare attività e spostamenti nel periodo natalizio, con zone rosse in tutto il Paese nei giorni festivi e pre-festivi