Inciampa e batte la testa giocando a padel, morto ex sindaco Ascolano

Sarebbe stato un trauma gravissimo alla colonna cervicale, provocato dall’impatto della testa contro una struttura rigida del campo da gioco, a causare la morte di Pasquale Allevi, 66 anni, medico ascolano ed ex sindaco di Folignano. L’uomo è deceduto nella serata del 17 dicembre mentre stava disputando una partita di padel con alcuni amici presso l’Ancaria Padel di Ancarano. Le cause del decesso sono state chiarite nella ricognizione cadaverica effettuata all’obitorio dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, dove la salma era stata trasferita subito dopo l’accaduto. Gli accertamenti medico-legali hanno evidenziato una frattura del rachide cervicale.

Cosa è successo Secondo quanto ricostruito delle forze dell'ordine, Allevi sarebbe inciampato durante una fase di gioco, cadendo all’indietro e battendo violentemente la testa contro la struttura metallica che delimita il campo. La dinamica è stata confermata dalle testimonianze dei presenti, già ascoltati. Immediato l’intervento degli altri giocatori, che hanno tentato di prestare soccorso utilizzando anche un defibrillatore. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118, che hanno proseguito a lungo le manovre rianimatorie, purtroppo senza esito. La Procura di Teramo, competente per territorio, ha disposto gli accertamenti preliminari e, al termine delle verifiche, ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

Pasquale Allevi aveva 66 anni ed era molto conosciuto ad Ascoli