5/23 ©Ansa

Su 10.517 tamponi, in Puglia registrati 1.063 casi positivi. Il tasso di positività è al 10,1%, in crescita rispetto al 7,3. I nuovi contagiati sono così distribuiti: 350 in provincia di Bari, 95 di Brindisi, 128 BAT, 61 di Foggia, 108 di Lecce, 307 di Taranto, 3 residenti fuori regione, 11 residenza non nota. Segnalati altri 25 decessi: 14 in provincia di Bari, 3 BAT, 8 di Foggia. I casi attualmente positivi sono 47.106. Negli ospedali ci sono 1.488 ricoverati con sintomi e 167 persone in terapia intensiva. In totale, i casi sono 131.211 e i morti 3.488

