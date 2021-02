2/14

Apre all'idea, ma è dubbioso, il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli: “Se abbiamo gli esami che si stanno svolgendo da metà giugno, è molto difficile riuscire ad andare a scuola in quel periodo anche per le altre classi. Qualche giorno in più si può anche fare ma non credo risolva il problema, mi sembra difficile andare oltre le due settimane in più che comunque non cambiano la vita"

Agenda Draghi: vaccini, lavoro e scuola