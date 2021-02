5/22 ©LaPresse

Con 39.003 tamponi effettuati, di cui 29.462 molecolari e 9.541 antigenici, sono 2.504 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 6,4% (il giorno prima 5,2%). Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva (-3, 359 in totale), mentre aumentano negli altri reparti (+10, 3.549). I decessi sono 46, per un totale complessivo di 27.345 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, le più colpite sono nella città metropolitana di Milano (600, casi di cui 243 a Milano città). Poi 488 a Brescia e 311 a Como

Covid, Locatelli a Sky TG24: "Entro giugno 40 milioni di vaccini"