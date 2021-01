4/21 ©Ansa

Sono 268 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 4.123 tamponi molecolari e 3.015 tamponi antigenici effettuati. Sono 659 le persone ricoverate in ospedale e sono 68 quelle in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 3.586

