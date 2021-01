Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 gennaio

I tamponi effettuati sono in totale 293.770, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 5,17%, ma il dato è influenzato dal conteggio dei tamponi antigienici che si sommano a quelli molecolari. Le vittime sono in totale 86.889, mentre le terapie intensive sono 2.352 (-20), con 115 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 2.501.147

Sono 15.204 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 10.593), a fronte di 293.770 tamponi giornalieri effettuati (ieri 257.034), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,17% (ieri 4,1%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 gennaio sulla situazione coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 467 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.352 (-20), con 115 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.