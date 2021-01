Nuovo dpcm, sospesi concorsi pubblici ma si apre a sessioni ridotte

Il provvedimento conferma che, a causa della pandemia, resta sospeso - con alcune eccezioni - lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici e quello per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. Dal 15 febbraio 2021, però, in presenza “sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova”