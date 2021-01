Covid-19, in Italia 12.532 nuovi contagi: i dati regione per regione

6/22 ©Ansa

Dati in calo nel bollettino Covid in Veneto: i nuovi contagi in 24 ore sono 1.715, 38 i decessi. Dati che, rispettivamente, portano il conteggio totale degli infetti da inizio epidemia a 287.701 e quello dei morti a 7.427. I bollettini del lunedì hanno presentato spesso in questi mesi un rallentamento dei numeri, per ritardi nel caricamento dei dati nel fine settimana. Stabile la situazione negli ospedali, con 2.994 ricoverati (+2) nei reparti non critici, e 389 nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 87.540

