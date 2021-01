8/21 ©Ansa

Sono 203 i nuovi casi positivi in Liguria a fronte di 1.265 tamponi molecolari e 523 test antigenici processati. In lieve aumento gli ospedalizzati che sono 740. 66 i pazienti in terapia intensiva, 9 i deceduti tra i 62 e gli 87 anni. Lo si evince dal quotidiano bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero. I pazienti in isolamento domiciliare sono 92, mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 4.901

