Con 32.858 tamponi effettuati, sono 3.859 i nuovi positivi in Lombardia: il tasso di positività è in crescita all'11,7% (era 7%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+8, 489 in totale), mentre calano negli altri reparti (-180, 3.437). I decessi sono 85, per totale di 25.123 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 1.106 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano (di cui 426 a Milano città), 650 a Varese, 590 a Brescia, 287 a Como, 268 a Pavia, 259 a Mantova, 161 a Monza e Brianza, 150 a Bergamo

