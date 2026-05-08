Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina l’incontro del disgelo tra il Papa e Rubio, durante il quale è stato rinnovato “il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali”. Oggi il segretario di Stato americano vedrà anche Meloni. In primo piano inoltre la chiusura della seconda inchiesta sul delitto di Garlasco: la procura di Pavia accusa Sempio di avere ucciso "con crudeltà" Chiara Poggi
- In apertura l’incontro del disgelo tra il Papa e Rubio in Vaticano con il titolo “Leone vede Rubio: dialogo e pace” e l’analisi “Tranquillità (e fermezza). Così il Papa si è ‘svelato’”. In primo piano anche il caso Garlasco con “I pm: Sempio il colpevole. Per Stasi revisione possibile”. In taglio alto il Giro d’Italia 2026 con “Parte dalla Bulgaria il Giro delle sorprese” e “Addio al pci Cervetti: disse no ai rubli russi”. In taglio centrale il focolaio di hantavirus: “La nave, il virus: “Non è il Covid”.
- In apertura l’incontro tra il Papa e Rubio con il titolo “Monito del Papa a Rubio ‘Lavorare per la pace’” e l’analisi “Ricucire non è facile”. In primo piano anche il caso Garlasco con “Chiusa l’inchiesta ‘Ha ucciso Chiara. Sempio a processo’”. Al centro spazio al tennis con “Sinner, bagno di folla a Roma per vedere l’allenamento”. In taglio basso il caso Minetti con “Minetti, primi risultati dall’Interpol ‘Nessuna irregolarità sulla grazia’” e “Paura hantavirus l’Oms rassicura: non sarà il Covid”.
- In apertura “Conti, Bruxelles apre all’Italia”, con l’analisi “Perché il Pnrr non ha funzionato”. Al centro della prima pagina spazio all’incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio con “Andiamo in pace”. In taglio alto: “L’intelligenza artificiale e la fine delle certezze”. In spalla viene: “Uno Bianca, caccia alla rete di coperture. L’esposto dei parenti: ‘Ecco i depistatori’”. Spazio anche al caso Garlasco con “Sempio ha ucciso Chiara con odio”.
- L’apertura è dedicata all’incontro in Vaticano tra il Papa e Marco Rubio con il titolo “Il Papa a Rubio: avanti per la pace”. L’editoriale: “Il ruolo attivo della chiesa”. In evidenza anche il caso Garlasco con “Chiusa l'indagine bis. ‘Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà’”. In taglio alto spazio agli Internazionali con “È Sinner-mania e lui dice: felice di giocare a Roma”. Al centro della pagina il “Colloquio con Elly Schlein: una rete internazionale per fermare le destre”.
- L’apertura è dedicata ai mercati finanziari con “Borse, il Dow Jones tocca 50mila punti”. In taglio alto spazio alla guerra in Medio Oriente con “Iran-Usa, ore decisive. Cia: Teheran può resistere mesi al blocco navale”. Al centro della prima pagina il focus energetico con “Rinnovabili 4mila progetti in ostaggio della burocrazia”. In spalla: “L’emergenza sanitaria. Hantavirus, cresce l’allarme sui contagi. L’Oms: non è una nuova pandemia”. Spazio anche al lavoro con “Lavoro, cresce la Cigs per chiusure aziendali Più 27% rispetto al 2025”.
- L’apertura è dedicata al Giro d’Italia con il titolo “Giriamo”, “Vingegaard è favorito. Vuole la tripla corona dopo Tour e Vuelta. Pellizzari fa sperare l’Italia dopo 10 anni”. In taglio alto spazio anche al commento con “Dal Mar Nero a Roma una poesia a pedali”. Presenti richiami sul calcio con “Lautaro Olimpico: si prende l’Inter per il gran finale” e “Lo sprint di Rabiot per tenersi Allegri. Spalletti pensa a Vlahovic subito”. Spazio inoltre al tennis con “Sinner il padrone ‘Roma speciale E gli Slam devono pagare di più’”.