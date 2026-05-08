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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 maggio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina l’incontro del disgelo tra il Papa e Rubio, durante il quale è stato rinnovato “il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali”. Oggi il segretario di Stato americano vedrà anche Meloni. In primo piano inoltre la chiusura della seconda inchiesta sul delitto di Garlasco: la procura di Pavia accusa Sempio di avere ucciso "con crudeltà" Chiara Poggi

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