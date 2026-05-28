Maltempo a Milano, forte pioggia, vento e grandine sulla città

L'improvviso scatenarsi di rovesci ha causato anche un forte sbalzo termico, dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni. Al momento non risultano feriti, a parte alcune contusioni per cadute di pedoni e ciclisti ascolta articolo

Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo su Milano, dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge, che proseguono da quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico, dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono formate.

Alcuni contusi per e forti disagi per i passeggeri dei treni Il vento improvviso e la grandine hanno causato qualche caduta di tegole e parti di impalcature. Al momento non risultano feriti, a parte alcune contusioni per cadute di pedoni e ciclisti. Due piante ad alto fusto sono cadute su delle auto parcheggiate e sulla carreggiata, interrompendo la viabilità, in viale Lazio e in piazzale Libia. Forti disagi anche per i passeggeri delle Ferrovie e degli aeroporti, per l'effetto combinato del maltempo e di uno sciopero del personale del trasporto pubblico. Alle 20 le partenze in Stazione Centrale segnalavano una decina di convogli con ritardi dai 10 ai 90 minuti, e svariate cancellazioni sulle tratte regionali. E dalle 21 di questa sera alle 21 di venerdì scatterà lo sciopero di Fs, Italo e Trenord. Numerosi sono gli interventi in corso dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale per code e piccoli 'tamponamenti'.