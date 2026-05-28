Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Treno Italo bloccato tra Parma e Reggio Emilia: passeggeri scesi sui binari per il caldo

Cronaca

Il treno ad alta velocità da oltre un’ora è fermo in direzione Parma con i passeggeri che, sofferenti e accaldati, hanno aperto le porte e sono scesi a sedersi sui binari. In arrivo sul posto anche i medici con i vigili del fuoco. Le cause del blocco non sono ancora chiare

ascolta articolo

Un treno Italo, il numero 9987 partito da Milano alle 15:15 e diretto a Napoli Centrale, è bloccato da oltre un’ora tra Parma e Reggio Emilia. I passeggeri, circa 300, sofferenti a causa di una lunga attesa senza spiegazioni, hanno iniziato ad accusare il caldo e dopo l'apertura delle porte, come si vede dalle immagini riprese da una passeggera, sono scesi a sedersi sui binari. Sul treno, come denuncia la donna, ci sarebbero 42 gradi. Sul posto sono arrivati i medici e i vigili del fuoco ma, a quanto si apprende, non ci sarebbero situazioni gravi tra i passeggeri. Le motivazioni del blocco sono ancora da accertare: potrebbe trattarsi di un guasto al treno o di un problema infrastrutturale.

I passeggeri in attesa sul treno
Passeggeri scesi sui binari a causa del caldo

Cronaca: Ultime notizie

Maldive, continuano indagini su sub morti. Oggi i primi funerali

Cronaca

Le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal sono arrivate a...

Corte, sì a pensione di reversibilità a coppie gay sposate all'estero

Cronaca

A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale...

Torna Pet Camper Tour, la campagna itinerante contro l'abbandono

Cronaca

Il progetto, giunto alla sesta edizione, è realizzato nell'ottavo centenario della morte del...

Omicidio Viareggio, pm chiede l'ergastolo per Cinzia Dal Pino

Cronaca

L'imprenditrice balneare di 65 anni è accusata di aver ucciso, investendolo più volte a bordo di...

Brambilla indagata per false fatturazioni per programma tv su animali

Cronaca

La deputata di Forza Italia è coinvolta in un'inchiesta della Procura di Milano assieme ad altre...

Cronaca: i più letti