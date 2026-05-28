Il treno ad alta velocità da oltre un’ora è fermo in direzione Parma con i passeggeri che, sofferenti e accaldati, hanno aperto le porte e sono scesi a sedersi sui binari. In arrivo sul posto anche i medici con i vigili del fuoco. Le cause del blocco non sono ancora chiare

Un treno Italo, il numero 9987 partito da Milano alle 15:15 e diretto a Napoli Centrale, è bloccato da oltre un’ora tra Parma e Reggio Emilia. I passeggeri, circa 300, sofferenti a causa di una lunga attesa senza spiegazioni, hanno iniziato ad accusare il caldo e dopo l'apertura delle porte, come si vede dalle immagini riprese da una passeggera, sono scesi a sedersi sui binari. Sul treno, come denuncia la donna, ci sarebbero 42 gradi. Sul posto sono arrivati i medici e i vigili del fuoco ma, a quanto si apprende, non ci sarebbero situazioni gravi tra i passeggeri. Le motivazioni del blocco sono ancora da accertare: potrebbe trattarsi di un guasto al treno o di un problema infrastrutturale.