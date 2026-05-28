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Milano, 40enne trovata ferita in casa a Melegnano: è gravissima

Cronaca
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A dare l’allarme i familiari della donna, che l’hanno trovata per terra con gravi ferite quando sono rientrati in casa. Sul posto anche la Scientifica. La donna sarebbe in pericolo di vita

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Una quarantenne è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata trovata dai familiari, mentre rientravano in casa, a terra con gravi ferite nel quartiere Montorfano a Melegnano, alle porte del capoluogo lombardo. Dopo il sopralluogo del Servizio investigazioni scientifiche dei Carabinieri nella casa dove è stata trovata ferita gravemente la donna, gli investigatori escludono la presenza di altre persone nell'abitazione. La donna, già in passato, aveva compiuto gesti autolesivi, e quindi l'ipotesi è che si tratti di un tentativo di suicidio. Le condizioni della donna, trasportata in condizioni gravissime all'ospedale, vengono ritenute disperate. 

I carabinieri all'esterno della palazzina dove una quarantenne è stata trovata dai familiari mentre rientravano in casa, a terra con gravi ferite,
I carabinieri all'esterno della palazzina dove una quarantenne è stata trovata dai familiari a terra con gravi ferite - ©Ansa

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