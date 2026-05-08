Per l'accusa tra il 2005 e il 2006 tre ex storici capi ultrà (Yuri Alviti, Fabrizio Toffolo, Paolo Arcivieri) avevano sostenuto il gruppo d'acquisto nato intorno all'ex bomber biancoceleste Giorgio Chinaglia, provando a spingere il presidente Lotito a svendere il club sotto minaccia, in cambio di posti nella futura dirigenza. Tutti assolti in appello, con la formula perché il fatto non sussiste, anche Guidocarlo Di Cosimo, Giuseppe Bellantonio e Fabrizio Di Marziantonio

Per quella che, tra il 2005 e il 2006, è stata descritta come la tentata 'scalata' alla Lazio sono stati assolti in appello gli ex ultrà appartenenti agli Irriducibili imputati nel procedimento. Tra questi anche i capi storici Yuri Alviti, Fabrizio Toffolo, Paolo Arcivieri. Tutti assolti, con la formula perché il fatto non sussiste, anche Guidocarlo Di Cosimo, Giuseppe Bellantonio e Fabrizio Di Marziantonio. Secondo l'accusa, i tre avevano sostenuto il gruppo d'acquisto nato intorno all'ex bomber biancoceleste Giorgio Chinaglia, provando a spingere Claudio Lotito a svendere il club sotto minaccia, in cambio di posti nella futura dirigenza. I giudici di secondo grado però hanno assolto i tre ex ultra.