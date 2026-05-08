Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer Calderon

Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come "Diabolik", era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti, a Roma. Il pm della Dda, Francesco Cascini, applicato nel procedimento, e i sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino, nell'udienza dello scorso 16 febbraio, avevano chiesto di confermare l’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso

Per quello che veniva considerato il presunto killer, il pm della Dda di Roma, Francesco Cascini, applicato nel procedimento, e i sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino, nell'udienza dello scorso 16 febbraio, avevano chiesto di confermare l’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, aggravante che non era stata riconosciuta in primo grado. Oggi, però, i giudici della Corte di Assise di Appello hanno assolto Calderon con la formula per non aver commesso il fatto.

In seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come "Diabolik". Piscitelli era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti, a Roma.

L'assenza dell'aggravante del metodo mafioso

Per Calderon, come detto, era stato chiesto l'ergastolo. Oltre un anno fa i giudici della Terza Corte di Assise di Roma con la sentenza, arrivata dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, non avevano riconosciuto però l’aggravante del metodo mafioso come chiesto invece dai pm Mario Palazzi, Rita Ceraso e Francesco Cascini. Calderon, cittadino argentino la cui vera identità, secondo quanto emerso nel corso del processo, è quella di Gustavo Alejandro Musumeci, ha seguito la lettura del dispositivo in videocollegamento dal carcere di Larino rimanendo impassibile. Oggi la nuova svolta nel caso.

I difensori dell'imputato: "Nessuna prova a carico di Calderon"

"Ce lo aspettavamo, eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni. È un processo in cui non c'era nessuna prova che coinvolgesse Calderon. Quindi questa è la conclusione giusta, l'unica possibile alla luce delle prove in atti". E' quanto ha riferito l'avvocato Gian Domenico Caiazza difensore, insieme alla collega Eleonora Nicla Moiraghi, di Raul Esteban Calderon commentando l'assoluzione in secondo grado.