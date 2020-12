1/13 ©Ansa

Poche ore al veglione di Capodanno, che quest'anno, per contenere i contagi del coronavirus, non prevede feste con gruppi di persone e obbliga a spostamenti limitati. Diversi, però, gli organizzatori che, volendo sfuggire alle restrizioni imposte dai provvedimenti del governo, cercano comunque di allestire eventi last minute

Coronavirus, dal primo contagio alla pandemia: le tappe