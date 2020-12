Botti di Capodanno, il decalogo per difendere gli animali

4/15 ©Fotogramma

Alcuni Comuni italiani, per esempio Palermo, Bari e Treviso, hanno già emesso ordinanze per vietare l'utilizzo di petardi per i festeggiamenti del Capodanno. Ma c’è sempre chi - e si è visto negli scorsi anni - non rinuncia a questa ormai anacronistica tradizione, anche per via degli scarsi controlli