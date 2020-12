Capodanno 2021, dall’Australia a Las Vegas: 10 eventi in streaming

La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le feste sono vietate in gran parte del mondo a causa della pandemia di Covid-19, ma tanti sono gli appuntamenti fruibili on line che permettono di festeggiare attraverso i vari fusi orari per circa 24 ore. Si parte dai fuochi d’artificio sul porto di Sydney, per arrivare alle luci e all’allegria degli Usa, passando prima per il concerto al Circo Massimo di Roma

Il Capodanno 2021 è anomalo e in versione casalinga. Le feste sono infatti bandite in gran parte del mondo a causa della pandemia di Coronavirus. Questo non significa, però, che non si possa trovare un modo alternativo per salutare il 2020 e dare il benvenuto al nuovo anno. In ogni Paese sono tanti gli eventi in streaming che accompagneranno l’ingresso nel 2021 e ai quali si può partecipare direttamente da casa, mantenendo valide tutte le misure anti assembramento. Si parte dai fuochi d’artificio in Australia, tra i primi Paesi a festeggiare la mezzanotte del 31 dicembre, per arrivare oltreoceano negli Usa.

Dall’Australia si passa a Dubai dove l’addio al 2020 verrà dato dai Kiss. La celebre rock band darà vita a un grande concerto con spettacolo pirotecnico dall’Atlantis Dubai. L’evento inizierà alle 21.00 ora locale, le 18.00 in Italia, e sarà visibile acquistando i biglietti online sul sito dell’appuntamento al costo di circa 33 euro, per la versione live più una riproduzione extra nell’arco delle 24 ore successive, o di circa 40 euro per il live più un numero illimitato di riproduzioni nel giro delle 72 ore successive. Il mega concerto sarà ripreso da oltre 50 telecamere a 360° per far fruire allo spettatore un’esperienza virtuale il più vicino possibile alla realtà.

Ogni anno l’appuntamento con l’inizio dei festeggiamenti alla baia di Sidney, in Australia, è alle 21.00 ora locale, ossia le 9.00 del mattino in Italia. Quest’anno però il grande spettacolo dei fuochi d’artificio è stato sospeso, ma ce ne sarà una versione più ridotta a mezzanotte (circa le 14 da noi) al Sydney Harbour Bridge che sarà trasmessa in diretta sulla ABC oppure sulla live cam del Sydney Harbour. Dai classici 12 minuti, la durata dei fuochi è stata accorciata a 7 e dal vivo potranno vederli solo i residenti nell’area, i loro amici e parenti, o chi ha prenotato il pass d’accesso.

Il concertone al circo Massimo di Roma quest’anno è in streaming a partire dalle 22.00. Le performance sono state registrate in vari posti nel centro della Capitale e il capodanno 2021 sarà completamente “Made in Italy”. All’evento è stato dato il nome di “Oltre Tutto” e tra i protagonisti della serata ci saranno Elodie dai Musei Capitolini, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Carl Brave da Rhinoceros e Gianna Nannini dal Circo Massimo. Per assistere basta collegarsi al sito del comune di Roma .

Dopo i fuochi in Australia e la musica a Dubai è tempo di tornare in Italia con un doppio appuntamento a Palazzo Vecchio a Firenze. Il primo capodanno in streaming toscano è stato ribattezzato “Futura”. Nelle varie stanze dell’edificio, l’arte incontrerà l’arte, con tantissimi cantanti, musicisti e ballerini che si esibiranno a partire da Daniele Silvestri, Ghemon, la violoncellista Naomi Berrill, la danzatrice Jennifer Rosati. L’evento sarà visibile sul canale Youtube del Comune di Firenze e su Rtv38 e durerà circa 30-40 minuti. Già dalle 13.30, però, si inizierà a festeggiare con alcuni appuntamenti per i più piccoli come lo spettacolo dell’illusionista Mattia Boschi o quello musicale diretto da Edoardo Zucchetti e Francesco Cacchiani. Nel corso della serata verrà trasmesso anche il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In diversi locali di Londra viene organizzata da “Des Was A Bowie Fan” una serata a base di musica pop, new wave, post-punk, anni ’60 e anni ’50 dal nome “Das Was A Bowie Fan”. Per il 2021 la diretta è gratuita online collegandosi alla radio omonima e avrà inizio alle 21.00 ora locale, le 22.00 in Italia.

Restando nel fuso orario europeo, in Belgio si terrà il più grande festival di Electronic Dance Music: Tomorrowland. Dal 2005 l’evento ha fatto arrivare nel Paese migliaia di visitatori, mentre per il 2021 l’appuntamento si trasforma in versione digitale con 25 deejay di fama mondiale, tra cui Boyz Noize e David Guetta, che dalle 20.00 faranno ballare gli spettatori mentre si dirà addio al 2020. I biglietti sono in vendita a 20 euro sul sito ufficiale o 25 euro se si vuole usufruire delle registrazioni della performance nelle settimane successive.

Alle 6.00 del mattino italiane, il Capodanno si festeggerà a Times Square a New York. Previste performance dal vivo e la discesa della palla con luci a led colorate che accompagna il countdown verso la mezzanotte. Niente fuochi d’artificio quest’anno, ma tantissimi bigliettini d’auguri pioveranno sulla piazza. I biglietti sono stati scritti da persone da tutto il mondo che hanno compilato il modulo, entro il 28 dicembre, presente sul sito ufficiale. È possibile seguire l’evento in diretta streaming .

Per chi non fosse ancora stanco, alle 4.15 del mattino l’appuntamento on line è con Justin Bieber. L’artista canadese non si esibisce live dal 2017 e per il Capodanno 2021 tornerà in scena per un evento sponsorizzato dall’operatore di telefonia mobile T-Mobile. Il costo del biglietto, per chi non è cliente T-Mobile, è di circa 26 euro ed è acquistabile sul sito ufficiale del concerto.

Il 2020 esplode a Las Vegas

Dopo New York, il 2020 letteralmente esplode a Las Vegas con uno spettacolo in grande stile dalla città che non dorme mai di cui i dettagli non sono ancora noti. L’evento è stato chiamato “Kiss Off 2020” e sarà disponibile in streaming sul sito Las Vegas Visitor Center dove è possibile anche iscriversi a un concorso per vincere un viaggio nel 2021. La diretta inizierà alle 8.45 italiane del 1° gennaio.

Sfilata a Londra



Per terminare le 24 ore di festeggiamenti si può tornare a Londra per assistere alla colorata sfilata della capitale inglese. L’evento inizierà alle 13.00 italiane e per assistere alle performance di artisti internazionali basterà collegarsi al sito di London New Year’s Day Parade. Nessun biglietto da acquistare, l’evento on line è gratuito e accessibile a tutti.