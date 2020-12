Concerto di Capodanno 2021 in streaming da Roma: gli artisti

Una lunga maratona musicale dalla Capitale per festeggiare la fine del 2020 con l’evento “Oltre tutto” Condividi:

Da Carl Brave a Gianna Nannini passando per Elodie, Diodato e Gemitaiz. Il concerto di Capodanno 2021 da Roma sarà affidato ad artisti di primo piano della musica italiana. Non si interrompe la tradizione nata nel 1993 con un maxi evento che quest’anno, per la prima volta, sarà senza pubblico. Un Capodanno in streaming con vista sul Circo Massimo per dire addio al 2020 e accogliere il nuovo anno pieni di speranza. Lo slogan dell’evento è “Oltre tutto” e vedrà Gianna Nannini ospite del Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera con vista mozzafiato sul Circo Massimo. Ad accompagnare il pubblico in questo lungo viaggio musicale in programma dalle 22 ci saranno Michela Murgia e Chiara Valerio. Il concerto di Gianna Nannini inizierà invece a mezzanotte, mentre gli altri artisti si esibiranno in altrettante suggestive location presenti nella città di Roma. Sarà visibile tutto in diretta sul sito www.culture.roma.it e sulla pagina Facebook di @cultureroma.

Gli artisti presenti al Concerto di Capodanno 2021 da Roma approfondimento Gianna Nannini: le frasi più belle delle sue canzoni Tra i protagonisti del Concerto di Capodanno 2021 in streaming da Roma anche Elodie, reduce dal grande successo dell’album “This is Elodie” e che si esibirà dal Tabularium dei Musei Capitolini. Manuel Agnelli sarà in scena con Rodrigo d’Erasmo al Museo di Roma, sede di Palazzo Braschi. Il rapper Gemitaiz invece si collegherà dall’Ara Pacis, mentre Diodato sarà in diretta dallo Stadio Palatino. Carl Brave, reduce dal successo del singolo “Parli parli” in collaborazione con Elodie, si esibirà da Rhinoceros. Il Concerto del Capodanno 2021 tutto arricchito da installazioni artistiche e performance di grande effetto. Nel sito del Comune di Roma l’evento viene presentato così: “Protagoniste la sua storia, i suoi luoghi più straordinari e gli artisti, che con le loro opere li rendono sempre più attuali e contemporanei, questo il filo del racconto di oltre due ore di evento web. Le due curatrici, Francesca Macrì e Claudia Sorace, insieme alle Istituzioni Culturali cittadine, sono partite da tre domande: come sentirsi vicini pur essendo lontani? Come può la nostra città tornare ad essere una casa e non solo un paesaggio? Come non smettere di sognare? Da qui nasce un racconto artistico fatto di suoni, immagini e parole per ampliare l’orizzonte di queste riflessioni, trasformandole in azioni straordinarie e spettacolari”.