13/23 ©Getty

In 24 ore 369 positivi su 1.656 tamponi molecolari nelle Marche e 80 casi nel Percorso Screening Antigenico sulla basi di 1.804 test, da sottoporre ora al tampone molecolare. In 24 ore è passato da 491 a 481 il numero dei ricoverati: i degenti in Terapia intensiva sono 65 (+1), 129 in Semintensiva (-5) e 287 (-6) in reparti non intensivi. In calo anche gli ospiti di strutture territoriali (251, -10) e gli assistiti nei pronto soccorso (10, -6). Scende sotto i 10mila anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 10.051 a 9.589, -462)